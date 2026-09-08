Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Western Digital-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde das Western Digital-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32.37 USD. Bei einem Western Digital-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 308.884 Western Digital-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 144’391.11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 467.46 USD belief. Damit wäre die Investition 1’343.91 Prozent mehr wert.
Am Markt war Western Digital jüngst 168.52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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