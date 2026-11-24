|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Western Digital-Investition?
|
24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Western Digital-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Western Digital-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Western Digital-Papier an diesem Tag bei 150.93 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6.626 Western Digital-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Western Digital-Anteile wären am 23.11.2026 1’969.46 USD wert, da der Schlussstand 297.25 USD betrug. Damit wäre die Investition um 96.95 Prozent gestiegen.
Western Digital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 98.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
16:02
|S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag unter Druck (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 implodiert am Mittag (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
19.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Western Digital Corp.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: Dow fester -- SMI im Plus -- DAX erhält Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht nach oben. Der DAX zeigt sich unterdessen tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel aufwärts. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.