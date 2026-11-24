Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Western Digital-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Western Digital-Papier an diesem Tag bei 150.93 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6.626 Western Digital-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Western Digital-Anteile wären am 23.11.2026 1’969.46 USD wert, da der Schlussstand 297.25 USD betrug. Damit wäre die Investition um 96.95 Prozent gestiegen.

Western Digital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 98.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch