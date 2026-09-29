Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Western Digital-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Western Digital-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Western Digital-Aktie bei 116.74 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 85.660 Western Digital-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 453.23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38’823.88 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 288.24 Prozent.
Der Western Digital-Wert an der Börse wurde auf 164.38 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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