Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Western Digital-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Western Digital-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 80.34 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 12.447 Western Digital-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’608.04 USD, da sich der Wert einer Western Digital-Aktie am 31.08.2026 auf 450.55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 460.80 Prozent erhöht.
Alle Western Digital-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 165.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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