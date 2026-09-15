S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Western Digital-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 43.39 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.305 Western Digital-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 14.09.2026 983.97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 426.94 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 883.97 Prozent zugenommen.

Western Digital wurde am Markt mit 161.55 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch