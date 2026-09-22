Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Western Digital-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Western Digital-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Western Digital-Anteile an diesem Tag 41.76 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Western Digital-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.947 Western Digital-Aktien. Die gehaltenen Western Digital-Papiere wären am 21.09.2026 10’732.42 USD wert, da der Schlussstand 448.17 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +973.24 Prozent.
Western Digital wurde jüngst mit einem Börsenwert von 159.05 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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