S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Western Digital-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Western Digital-Anteile an diesem Tag 41.76 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Western Digital-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.947 Western Digital-Aktien. Die gehaltenen Western Digital-Papiere wären am 21.09.2026 10’732.42 USD wert, da der Schlussstand 448.17 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +973.24 Prozent.

Western Digital wurde jüngst mit einem Börsenwert von 159.05 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch