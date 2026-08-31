West Pharmaceutical Services Aktie 112491 / US9553061055
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Papier West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine West Pharmaceutical Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen West Pharmaceutical Services-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der West Pharmaceutical Services-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 406.90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.246 West Pharmaceutical Services-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des West Pharmaceutical Services-Papiers auf 337.47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82.94 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 17.06 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von West Pharmaceutical Services bezifferte sich zuletzt auf 23.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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