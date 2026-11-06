S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Welltower-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden Welltower-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 84.60 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Welltower-Aktie investiert, befänden sich nun 118.203 Welltower-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 245.43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29’010.64 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 190.11 Prozent vermehrt.

Welltower wurde jüngst mit einem Börsenwert von 181.42 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch