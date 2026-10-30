S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Welltower-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Welltower-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 81.87 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Welltower-Aktie investiert hat, hat nun 12.214 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’848.05 USD, da sich der Wert einer Welltower-Aktie am 29.10.2026 auf 233.17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 184.81 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Welltower betrug jüngst 170.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch