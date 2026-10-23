S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Welltower von vor einem Jahr abgeworfen

Welltower-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 176.06 USD. Bei einem Welltower-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.568 Welltower-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 134.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 237.40 USD belief. Das entspricht einem Plus von 34.84 Prozent.

Welltower wurde jüngst mit einem Börsenwert von 168.64 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch