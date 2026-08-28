S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Welltower-Papier statt. Der Schlusskurs der Welltower-Anteile betrug an diesem Tag 167.40 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Welltower-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.974 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’431.30 USD, da sich der Wert eines Welltower-Papiers am 27.08.2026 auf 239.60 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 43.13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Welltower bezifferte sich zuletzt auf 174.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch