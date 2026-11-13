S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 13.11.2016 wurde die Welltower-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 61.52 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Welltower-Aktie investiert hat, hat nun 1.625 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 398.13 USD, da sich der Wert eines Welltower-Anteils am 12.11.2026 auf 244.93 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 298.13 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Welltower belief sich zuletzt auf 181.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch