S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Welltower-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 85.11 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Welltower-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 117.495 Welltower-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 234.44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’545.53 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 175.46 Prozent gesteigert.

Welltower wurde jüngst mit einem Börsenwert von 166.47 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch