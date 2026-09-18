Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Welltower-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Welltower-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 73.19 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Welltower-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.663 Welltower-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’173.38 USD, da sich der Wert eines Welltower-Anteils am 17.09.2026 auf 232.26 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 217.34 Prozent.
Jüngst verzeichnete Welltower eine Marktkapitalisierung von 168.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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