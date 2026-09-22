S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wells Fargo-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurden Wells Fargo-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 85.16 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wells Fargo-Aktie investiert, befänden sich nun 117.426 Wells Fargo-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 86.54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’162.05 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 1.62 Prozent.

Insgesamt war Wells Fargo zuletzt 260.29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch