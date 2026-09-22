Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wells Fargo-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Wells Fargo-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Wells Fargo-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 85.16 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wells Fargo-Aktie investiert, befänden sich nun 117.426 Wells Fargo-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 86.54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’162.05 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 1.62 Prozent.
Insgesamt war Wells Fargo zuletzt 260.29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Wells Fargo & Co.
Analysen zu Wells Fargo & Co.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.