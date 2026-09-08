S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wells Fargo-Investment von vor 5 Jahren verdient

Die Wells Fargo-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Wells Fargo-Anteile bei 43.82 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Wells Fargo-Aktie investierten, hätten nun 2.282 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 89.97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 205.32 USD wert. Damit wäre die Investition um 105.32 Prozent gestiegen.

Der Wells Fargo-Wert an der Börse wurde auf 272.05 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch