S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wells Fargo von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 10.11.2016 wurde das Wells Fargo-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Wells Fargo-Aktie bei 51.63 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.937 Wells Fargo-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Wells Fargo-Papiers auf 85.49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 165.58 USD wert. Mit einer Performance von +65.58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Wells Fargo belief sich jüngst auf 250.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch