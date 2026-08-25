S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wells Fargo-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Wells Fargo-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Wells Fargo-Aktie an diesem Tag 80.19 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Wells Fargo-Aktie investierten, hätten nun 12.470 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’056.49 USD, da sich der Wert einer Wells Fargo-Aktie am 24.08.2026 auf 84.72 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5.65 Prozent erhöht.

Der Wells Fargo-Wert an der Börse wurde auf 253.97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch