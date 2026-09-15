S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wells Fargo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Wells Fargo-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Wells Fargo-Papiers betrug an diesem Tag 46.15 USD. Bei einem Wells Fargo-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.668 Wells Fargo-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’922.21 USD, da sich der Wert eines Wells Fargo-Papiers am 14.09.2026 auf 88.71 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 92.22 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Wells Fargo belief sich jüngst auf 273.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch