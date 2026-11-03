S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wells Fargo von vor 5 Jahren abgeworfen

Wells Fargo-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Wells Fargo-Anteile an diesem Tag 52.00 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 192.308 Wells Fargo-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (85.89 USD), wäre das Investment nun 16’517.31 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 65.17 Prozent gleich.

Wells Fargo war somit zuletzt am Markt 250.24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch