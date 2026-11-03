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|Wells Fargo-Investment im Blick
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wells Fargo von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Wells Fargo-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Wells Fargo-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Wells Fargo-Anteile an diesem Tag 52.00 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 192.308 Wells Fargo-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (85.89 USD), wäre das Investment nun 16’517.31 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 65.17 Prozent gleich.
Wells Fargo war somit zuletzt am Markt 250.24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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