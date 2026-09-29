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Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015

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Lukrative Wells Fargo-Anlage? 29.09.2026 16:02:21

S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wells Fargo von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Wells Fargo-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Wells Fargo
67.29 CHF -1.00%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Wells Fargo-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Wells Fargo-Anteile an diesem Tag bei 40.86 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.447 Wells Fargo-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Wells Fargo-Papiers auf 80.81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 197.77 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 97.77 Prozent.

Der Börsenwert von Wells Fargo belief sich jüngst auf 250.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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