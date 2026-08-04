S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WEC Energy Group von vor einem Jahr eingebracht

Am 04.08.2025 wurde die WEC Energy Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das WEC Energy Group-Papier bei 111.27 USD. Bei einem WEC Energy Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.899 WEC Energy Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 109.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98.21 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1.79 Prozent verkleinert.

WEC Energy Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35.69 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch