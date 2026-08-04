WEC Energy Group Aktie 28613477 / US92939U1060
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnendes WEC Energy Group-Investment?
|
04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WEC Energy Group von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen WEC Energy Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 04.08.2025 wurde die WEC Energy Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das WEC Energy Group-Papier bei 111.27 USD. Bei einem WEC Energy Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.899 WEC Energy Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 109.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98.21 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1.79 Prozent verkleinert.
WEC Energy Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35.69 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu WEC Energy Group Inc
Analysen zu WEC Energy Group Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.