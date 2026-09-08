S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WEC Energy Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das WEC Energy Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der WEC Energy Group-Aktie betrug an diesem Tag 84.67 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die WEC Energy Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 118.106 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen WEC Energy Group-Papiere wären am 04.09.2026 12’512.11 USD wert, da der Schlussstand 105.94 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25.12 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von WEC Energy Group belief sich zuletzt auf 34.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch