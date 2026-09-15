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WEC Energy Group Aktie 28613477 / US92939U1060

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Frühe Anlage 15.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in WEC Energy Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen WEC Energy Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

WEC Energy Group
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Die WEC Energy Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der WEC Energy Group-Anteile betrug an diesem Tag 92.02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.087 WEC Energy Group-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.09.2026 114.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 105.17 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14.29 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von WEC Energy Group belief sich zuletzt auf 34.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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