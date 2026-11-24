Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem WEC Energy Group-Papier statt. Zur Schlussglocke war die WEC Energy Group-Aktie an diesem Tag 111.02 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9.007 WEC Energy Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 117.28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’056.39 USD wert. Damit wäre die Investition 5.64 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von WEC Energy Group belief sich jüngst auf 38.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch