WEC Energy Group Aktie 28613477 / US92939U1060
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WEC Energy Group von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in WEC Energy Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der WEC Energy Group-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der WEC Energy Group-Anteile betrug an diesem Tag 88.98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.238 WEC Energy Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’179.03 USD, da sich der Wert eines WEC Energy Group-Papiers am 12.10.2026 auf 104.91 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17.90 Prozent gesteigert.
Am Markt war WEC Energy Group jüngst 33.83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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