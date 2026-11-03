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|WEC Energy Group-Investmentbeispiel
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WEC Energy Group von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren WEC Energy Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades WEC Energy Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 83.95 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11.912 WEC Energy Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 116.90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’392.50 USD wert. Das entspricht einem Plus von 39.25 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von WEC Energy Group bezifferte sich zuletzt auf 38.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu WEC Energy Group Inc
Analysen zu WEC Energy Group Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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