S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WEC Energy Group von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades WEC Energy Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 83.95 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11.912 WEC Energy Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 116.90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’392.50 USD wert. Das entspricht einem Plus von 39.25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von WEC Energy Group bezifferte sich zuletzt auf 38.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch