S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Waters-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Waters-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Waters-Papier bei 364.49 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27.436 Waters-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Waters-Aktie auf 457.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’550.96 USD wert. Mit einer Performance von +25.51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Waters-Wert an der Börse wurde auf 43.34 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch