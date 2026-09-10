S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Waters-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 10.09.2025 wurden Waters-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Waters-Aktie bei 293.03 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Waters-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 34.126 Waters-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (404.81 USD), wäre die Investition nun 13’814.63 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38.15 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Waters betrug jüngst 39.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch