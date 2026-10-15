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Waters-Performance im Blick 15.10.2026 16:02:25

S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Waters-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Waters
365.28 CHF -0.12%
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Heute vor 3 Jahren wurde die Waters-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Waters-Papier bei 252.61 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Waters-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.959 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 436.61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’728.40 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 72.84 Prozent gleich.

Alle Waters-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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