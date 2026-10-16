S&P 500-Papier Waste Management-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Waste Management von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das Waste Management-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 213.29 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4.688 Waste Management-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 15.10.2026 1’051.10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 224.19 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’051.10 USD entspricht einer Performance von +5.11 Prozent.

Waste Management war somit zuletzt am Markt 86.45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch