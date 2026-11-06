S&P 500-Papier Waste Management-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Waste Management-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Waste Management-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 63.37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15.780 Waste Management-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Waste Management-Anteile wären am 05.11.2026 3’807.32 USD wert, da der Schlussstand 241.27 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 280.73 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Waste Management eine Marktkapitalisierung von 94.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch