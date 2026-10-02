S&P 500-Papier Waste Management-Aktie: So viel hätte eine Investition in Waste Management von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Waste Management-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 149.84 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Waste Management-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 66.738 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’474.37 USD, da sich der Wert eines Waste Management-Anteils am 01.10.2026 auf 201.90 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 34.74 Prozent gleich.

Waste Management wurde am Markt mit 81.65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch