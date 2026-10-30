S&P 500-Papier Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Waste Management-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 30.10.2021 wurden Waste Management-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 160.23 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Waste Management-Aktie investierten, hätten nun 0.624 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 144.11 USD, da sich der Wert eines Waste Management-Papiers am 29.10.2026 auf 230.90 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44.11 Prozent zugenommen.

Der Waste Management-Wert an der Börse wurde auf 91.58 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch