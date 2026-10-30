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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Waste Management-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Waste Management-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 30.10.2021 wurden Waste Management-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 160.23 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Waste Management-Aktie investierten, hätten nun 0.624 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 144.11 USD, da sich der Wert eines Waste Management-Papiers am 29.10.2026 auf 230.90 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44.11 Prozent zugenommen.
Der Waste Management-Wert an der Börse wurde auf 91.58 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Waste Management Inc.
Analysen zu Waste Management Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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