S&P 500-Papier Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waste Management-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 25.09.2023 wurde die Waste Management-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Waste Management-Aktie an diesem Tag 157.16 USD wert. Bei einem Waste Management-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.363 Waste Management-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Waste Management-Anteile wären am 24.09.2026 1’323.24 USD wert, da der Schlussstand 207.96 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 32.32 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Waste Management belief sich zuletzt auf 83.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch