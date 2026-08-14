S&P 500-Papier Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waste Management-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Waste Management-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Waste Management-Anteile bei 66.67 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Waste Management-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.999 Waste Management-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Waste Management-Aktie auf 224.21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’362.98 USD wert. Mit einer Performance von +236.30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Waste Management eine Börsenbewertung in Höhe von 90.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch