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|Rentables Waste Management-Investment?
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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waste Management von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Waste Management-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Waste Management-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 155.96 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Waste Management-Aktie investiert, befänden sich nun 64.119 Waste Management-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Waste Management-Aktie auf 239.10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’330.85 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 53.31 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Waste Management bezifferte sich zuletzt auf 91.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Waste Management am 23.10.2026
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