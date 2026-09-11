S&P 500-Papier Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waste Management von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Waste Management-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 62.75 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Waste Management-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 159.363 Waste Management-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Waste Management-Papiers auf 214.77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34’226.29 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 242.26 Prozent angezogen.

Waste Management markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 86.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch