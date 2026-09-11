Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waste Management von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Waste Management-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Waste Management-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 62.75 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Waste Management-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 159.363 Waste Management-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Waste Management-Papiers auf 214.77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34’226.29 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 242.26 Prozent angezogen.
Waste Management markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 86.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Waste Management Inc.
Analysen zu Waste Management Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.