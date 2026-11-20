Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Wabtec-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Wabtec-Papier bei 196.14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.510 Wabtec-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 143.13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 280.73 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43.13 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Wabtec eine Marktkapitalisierung von 48.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch