S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wabtec-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Wabtec-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 195.18 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.512 Wabtec-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 152.31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 297.28 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 52.31 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Wabtec eine Börsenbewertung in Höhe von 50.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch