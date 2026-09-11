Wabtec Aktie 1079842 / US9297401088
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Wabtec-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Die Wabtec-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 89.39 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 111.869 Wabtec-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (280.27 USD), wäre die Investition nun 31’353.62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 213.54 Prozent erhöht.
Wabtec erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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