S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden Wabtec-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 85.41 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Wabtec-Papier investiert hätte, hätte er nun 117.082 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 35’184.40 USD, da sich der Wert eines Wabtec-Papiers am 12.11.2026 auf 300.51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 251.84 Prozent gesteigert.

Der Wabtec-Wert an der Börse wurde auf 51.02 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch