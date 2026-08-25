S&P 500-Papier W R Berkley-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in W R Berkley von vor einem Jahr eingebracht

Die W R Berkley-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 71.13 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die W R Berkley-Aktie investiert, befänden sich nun 14.059 W R Berkley-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der W R Berkley-Aktie auf 69.70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 979.90 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2.01 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von W R Berkley belief sich zuletzt auf 25.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch