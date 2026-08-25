W. R. Berkley Aktie 912467 / US0844231029
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier W R Berkley-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in W R Berkley von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in W R Berkley-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Die W R Berkley-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 71.13 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die W R Berkley-Aktie investiert, befänden sich nun 14.059 W R Berkley-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der W R Berkley-Aktie auf 69.70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 979.90 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2.01 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von W R Berkley belief sich zuletzt auf 25.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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