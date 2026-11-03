S&P 500-Papier W R Berkley-Aktie: So viel hätte eine Investition in W R Berkley von vor 5 Jahren abgeworfen

Die W R Berkley-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.27 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die W R Berkley-Aktie investiert hat, hat nun 275.735 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der W R Berkley-Aktie auf 75.16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’724.26 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 107.24 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von W R Berkley bezifferte sich zuletzt auf 27.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch