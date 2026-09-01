W. R. Berkley Aktie 912467 / US0844231029
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier W R Berkley-Aktie: So viel hätte eine Investition in W R Berkley von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in W R Berkley eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 01.09.2023 wurde das W R Berkley-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 41.62 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die W R Berkley-Aktie investierten, hätten nun 240.269 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.08.2026 gerechnet (67.56 USD), wäre die Investition nun 16’232.58 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 62.33 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von W R Berkley bezifferte sich zuletzt auf 25.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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