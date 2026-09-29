S&P 500-Papier W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein W R Berkley-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit W R Berkley-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 42.33 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die W R Berkley-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.363 Anteilen. Die gehaltenen W R Berkley-Aktien wären am 28.09.2026 159.85 USD wert, da der Schlussstand 67.66 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +59.85 Prozent.

Am Markt war W R Berkley jüngst 24.76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch