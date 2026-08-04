W. R. Berkley Aktie 912467 / US0844231029
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in W R Berkley von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die W R Berkley-Aktie gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das W R Berkley-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das W R Berkley-Papier an diesem Tag 41.27 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die W R Berkley-Aktie investiert, befänden sich nun 24.233 W R Berkley-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.08.2026 auf 72.09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’746.93 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 74.69 Prozent angewachsen.
W R Berkley war somit zuletzt am Markt 27.04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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