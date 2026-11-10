S&P 500-Papier W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in W R Berkley von vor 10 Jahren eingebracht

Die W R Berkley-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren W R Berkley-Anteile an diesem Tag 16.98 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die W R Berkley-Aktie investiert hat, hat nun 5.889 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen W R Berkley-Aktien wären am 09.11.2026 447.09 USD wert, da der Schlussstand 75.92 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 347.09 Prozent vermehrt.

Insgesamt war W R Berkley zuletzt 27.80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch