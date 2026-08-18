W. R. Berkley Aktie 912467 / US0844231029
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in W R Berkley von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die W R Berkley-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde das W R Berkley-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17.33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5.769 W R Berkley-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 402.40 USD, da sich der Wert eines W R Berkley-Anteils am 17.08.2026 auf 69.75 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 302.40 Prozent.
Alle W R Berkley-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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