S&P 500-Papier Vulcan Materials-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vulcan Materials-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Vulcan Materials-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Vulcan Materials-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 292.74 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 34.160 Vulcan Materials-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’939.33 USD, da sich der Wert eines Vulcan Materials-Papiers am 23.10.2026 auf 261.69 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 10.61 Prozent eingebüsst.

Alle Vulcan Materials-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch